РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. Руководитель корпункта «РИАМО в Подольске» Галина Добрынина получила грамоту от ГКУ МО «Мособлпожспас».

Добрынину наградили за плодотворное сотрудничество и активное участие в организации информирования населения в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Грамота подписана начальником ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» Геннадием Пестовым.