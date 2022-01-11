РИАМО - 11 янв. Журналисты американского издания The New York Times посчитали, что в первой встрече представителей РФ и США по безопасности победила Москва, пишет Газета.ru.

Несмотря на то, что американцы не сделали никаких уступок, переговоры стали победой для Кремля, отмечают авторы статьи.

«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина», – пишут колумнисты Антон Трояновский и Дэвид Сангер.

Переговоры между представителями РФ с одной стороны и США и НАТО с другой прошли в Женеве. Одной из главных тем обсуждения стало обеспечение безопасности на территории Европы. Следующий этап переговоров состоится 12 января в Брюсселе на заседании Совета Россия – НАТО.