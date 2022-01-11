РИАМО - 11 янв. В городском округе Химки была установлена 58-я площадка «Мегабак». Жители муниципалитета смогут оставлять там бытовую технику, мебель, спил растений и другие отходы, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Химки стали 55-м муниципалитетом Московской области, где появился «Мегабак». Проект был запущен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в 2019 году. Он призван помочь жителям избавляться от крупно-габаритных отходов (КГО) на общедомовых контейнерных площадках и нарастить долю переработки отходов.

На «Мегабаках» с момента запуска проекта собрано свыше 71 тыс. кубометров вторсырья, из них 52 тыс. кубометров поступило только за 2021 год. Как подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, на новогодних праздниках жители региона отправили в контейнеры проекта примерно 4 тыс. кубометров КГО, что говорит о популярности у жителей области как проекта, так и подмосковной реформы обращения с отходами.

Чаще всего на площадки привозят старую мебель, древесину, автомобильные шины и текстиль. Также сдать на «Мегабак» можно электробытовую технику, стекло, металл, пластик, бумагу, картон и опасные отходы (например, батарейки и градусники). Кроме того, на площадках ведется обмен книгами и игрушками.

«Мы благодарны жителям Подмосковья за их ответственный подход к вопросу утилизации крупногабаритных отходов. Все собранные на площадках «Мегабак» отходы напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь, что самым положительным образом сказывается на экологии нашей области», – сообщил Велиховский.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» 15 января 2022 года стартует четвертая акция «Подари вторую жизнь своей елке!». Акция продлится до 15 февраля. Жители региона смогут привезти свои ели на площадки «Мегабак» и на 224 брендированных пунктах приема в любом муниципалитете Подмосковья.

Собранные таким образом деревья отправят на переработку, где их раздробят на щепу. Ее можно будет использовать для создания компоста и биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Подмосковья, а также на производстве почвогрунтов и фанеры.

Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.