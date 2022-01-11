РИАМО - 11 янв. В список спортивных организаций Подмосковья, за услуги которых можно будет получить налоговый вычет, вошло 128 региональных учреждений, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

По словам заместителя председателя профильного комитета Мособлдумы Александра Легкова, для включения в перечень учреждения должны соответствовать ряду критериев.

Так, организации не должны быть включены в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг, физкультура и спорт должны быть основным видом их деятельности, а в штате организаций должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального.

Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек. «Спортивный» вычет можно будет получить не только для себя, но и для детей.

Подать заявление на вычет можно через налоговую инспекцию. Получить вычет можно будет только из расходов, оплаченных в 2022 году.

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года россияне, достигшие 18 лет и платящие налоги, смогут получить социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги в размере 13% от стоимости оплаченных услуг.

Максимальная сумма оплаченных услуг, за которые можно получить налоговый вычет, составляет не более 120 тыс. рублей.

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