РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В Подольске разыскивают свидетелей ДТП с припаркованной машиной, произошедшего недалеко от банного комплекса «Бани Алексеева», сообщила «РИАМО в Подольске» владелица пострадавшего автомобиля.

Инцидент произошел во вторник утром.

«Машина была припаркована и проезду не мешала. Ее задели, как отобразилось на брелоке сигнализации, в 7:40. Виновник, въехавший в нее, скрылся», - сказала женщина.

Всех, кто видел данную аварию, просят сообщить информацию по телефону: 8(963)633-20-21.