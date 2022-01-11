РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. На железнодорожных путях на территории городского округа Люберцы в 2021 году погибло 23 человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основная причина гибели — проход на пути в несанкционированных местах.

Последние два происшествия произошли в конце декабря. Около платформы Ухтомская 18 декабря в 18:00 мужчина был зажат между вагоном и платформой. В районе Панков 25 декабря в 23:08 мужчину сбил железнодорожный состав.

Администрация городского округа Люберцы совместно с линейным отделом полиции, ГКУ АПИ МО и представителями ОАО «РЖД» регулярно проводит рейды по профилактике травматизма на железной дороге. Также на постоянной основе ведутся работы по восстановлению ограждений железнодорожных путей.

Переходить железнодорожные пути можно исключительно в предназначенных для этого местах.