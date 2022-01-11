РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 янв. В подмосковном Домодедове в 2022 году проведут работы по социальной газификации в 73 населенных пунктах, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

В 2021 году по президентской программе социальной газификации к газу подключили 317 домовладений.

«По всему округу курсируют мобильные офисы социальной газификации, уже в январе они посетят 6 отдаленных территорий. В этом году предстоит провести работы еще в 73 населенных пунктах», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году в Домодедове открыли комплексный офис социальной газификации. Он работает в селе Ям по адресу: Больничный проезд, дом №7А.