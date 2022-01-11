РИАМО - 11 янв. В воскресенье, 9 января, автобусы «Мострансавто» доставили из оздоровительных лагерей Подмосковья почти 500 детей. Их довезли в разные города региона до мест проживания вместе с сопровождающими, сообщает пресс-служба компании.

Перевозки осуществляли 22 автобуса большого класса из разных филиалов компании. Маршруты спланировали так, чтобы максимальное число детей попало домой в короткий срок.

Детей и подростков доставили в Рошаль, Красногорск, Можайск, Лобню и другие населенные пункты региона.

Для перевозки использовались транспортные средства, оборудованные сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниками навигационными. Автобусы снабдили желтыми проблесковыми маячками.

Перед выходом на маршруты транспортные средства проверялись на соответствие работы систем требованиям комфортных и безопасных перевозок. С водителями в таких случаях проводится дополнительный инструктаж о работе и соблюдении ПДД.