РИАМО - 11 янв. В 2022 году в 18 регионах России заработает программа по развитию внутреннего туризма среди школьников. В Подмосковье на эти цели будет направлено более 135 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В рамках программы школьников будут отправлять в мини-путешествия для знакомства с родным краем. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят свыше 500 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Самую большую субсидию – 101,5 млн рублей – получит Подмосковье.

«Данная субсидия предусмотрена в рамках софинансирования - 75% из федерального бюджета, 25% – из регионального. Так, на эти цели из областной казны могут направить около 33,8 млн рублей», – сказала председатель профильного комитета Мособлдумы Линара Самединова.

Она отметила, что в Московской области есть множество интересных маршрутов, культурных и исторических объектов.

«Благодаря дополнительному финансированию, узнать ближе наш регион смогут еще больше учеников», – заявила Самединова.

Проект будет реализован в формате госуслуги. Путешествие будет предоставляться ребенку в виде сертификата.

«Ученики 5-9 классов Московской области смогут самостоятельно выбрать маршрут из числа предложенных туроператорами, работающими в Подмосковье. Поездка будет включать экскурсию, питание, комфортный переезд и ночёвку в гостинице», – добавила Самединова.

В общей сложности на развитие туризма в регионе в этом году будет выделено более 488 млн рублей.

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