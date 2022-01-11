РИАМО - 11 янв. Завершились отборочные испытания Евразийских соревнований в сфере ИКТ Huawei Cup - 2021. 2 человека из Московской области показали высокие результаты в отборочных этапах соревнований и приглашены в финал, который пройдет в марте 2022 года, сообщает пресс-служба Huawei в Евразии.

В соревнованиях приняли участие более 20 тыс. человек из более чем 500 учебных заведений, и 120 из них, показавшие самые высокие результаты по итогам двух отборочных этапов, примут участие в финальных состязаниях.

Участвовать в отборочном этапе можно было в одной или нескольких номинациях сразу. Самыми популярными среди участников традиционно стали номинация IP (технологии и протоколы IP-сетей) и AI (модели и методы искусственного интеллекта): они собрали 10 116 и 9 981 участника в первом этапе соответственно. Впервые в топ-3 номинаций по количеству заявок попала номинация APP по проектированию мобильных приложений Huawei.

В соревнованиях принимают участие студенты и молодые специалисты со всей России и стран Евразии. Больше всего заявок в этом году было получено от студентов Московского технического университета связи и информатики, МИРЭА — Российского технологического университета, Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и других.

Для студентов участие в Huawei Cup — это возможность проверить в деле свои навыки и повысить уровень знаний за рамками вузовской программы. Для всех участников Huawei Cup открыта бесплатная онлайн-школа с мультимедийным материалами по актуальным направлениям AI, Storage, IP и 5G, а участники второго этапа в этих номинациях также прослушали курсы под руководством авторизованных тренеров Huawei с возможностью сдачи экзаменов и получением международных сертификатов HCIA.

«Интерес молодежи к IT-специальностям растет с каждым годом, а вместе с этим увеличивается количество участников наших флагманских соревнований Huawei Cup. В этом году мы приняли заявки более чем от 20 тыс. студентов, аспирантов и выпускников. Многие из них участвуют сразу в нескольких номинациях. Думаю, такая активность не просто отражает стремление к победе и желание увеличить свои шансы в борьбе за призы, но и демонстрирует широкую направленность интересов молодых специалистов в различных IT-областях», – отметил вице-президент Huawei в Евразии У Сай.