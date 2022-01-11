РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков и председатель Совета депутатов муниципалитета Сергей Трифонов вручили сертификаты на приобретение жилья 9 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Хорошо, что такие программы для молодых семей есть! Мы очень рады этому событию! Надеюсь, вы найдете достойное жилье и останетесь в Красногорске», – отметил Волков.

Как пояснила старший инспектор отдела по обеспечению жильем нуждающихся Ирина Гуликова, принять участие в программе могут супруги, возраст которых на момент получения сертификата не более 35 лет. Хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства в Красногорске. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

«Списки формируются до 15 мая текущего года для того, чтобы получить сертификат в следующем году. Очередь есть, но она небольшая», - сообщила Гуликова.

Сертификат дает право на приобретение жилья – квартиры или жилого дома. Средства выделяют из федерального, регионального и местного бюджетов.

Сумма в сертификате зависит от количества членов семьи и утвержденной в регионе стоимости квадратного метра жилья.

«Семье из 3 человек сегодня вручили сертификат на 1,4 млн рублей, семье из 6 человек – на 2,8 млн рублей», - сказала Гуликова.

Глава многодетной семьи Макаровых Виктор отметил, что сертификат станет хорошим подспорьем в деле улучшения жилищных условий. В семье трое маленьких детей, и в планах супругов - переезд из «однушки» в «трешку».

«Конечно, хотелось бы остаться в Красногорске, рассматриваем разные варианты. Но жилье сейчас очень подорожало, пока не определились окончательно», – поделился мужчина.