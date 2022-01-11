РИАМО - 11 янв. В Подмосковье начался прием заявок на участие в программе социальной ипотеки для воспитателей, позже начнется прием документов у учителей и молодых педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для воспитателей. Подать документы они могут до 11 февраля», – сказала зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в программе также участвуют учителя и молодые педагоги. Учителя смогут подать документы с 21 февраля, а молодые педагоги – с 4 апреля.

По словам Каклюгиной, программа эффективно работает в области уже не первый год. Государство оплачивает полную стоимость жилья, а сам участник программы платит только начисленные проценты по кредиту.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в Подмосковье в 2016 году. Подать документы можно дистанционно по почте: soc-ipoteka@asou-mo.ru или barinovama@mosreg.ru.

С информацией об условиях участия в программе можно ознакомиться на официальном сайте областного министерства образования по ссылке.