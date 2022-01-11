РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 янв. Представитель компьютерного клуба обратился в полицию с заявлением о краже. Из заведения на улице Советской неизвестный похитил игровую приставку, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Сумма нанесенного организации ущерба составила 25 тыс. рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».