РИАМО - 11 янв. В аптеках можно приобрести не только поливитаминные, но и моновитаминные препараты. В случае с последними необходима консультация врача, у них есть противопоказания, сообщила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

«Доктор назначит анализ крови, который покажет, действительно ли вам нужны те или иные витамины. Неправильные дозировки могут привести к избытку вещества в организме и навредить ему», - рассказала Матыскина в интервью радио Sputnik.

Негативные последствия приема препаратов могут выразиться в аллергии, тошноте и расстройстве пищеварения. Большое значение имеет и совместимость витаминов, далеко не все можно принимать одновременно.

«В мультивитаминных комплексах нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно», - пояснила диетолог.