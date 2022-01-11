РИАМО - 11 янв. В подмосковных Мытищах 15 января пройдет образовательный интенсив для участников акции «Снежный десант». Мероприятие состоится на базе Российского университета кооперации, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Снежный десант РСО — это молодежная добровольческая акция, состоящая из комплекса мероприятий, направленных на развитие добровольчества, профориентацию и содействие трудоустройству, создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность и формирование здорового образа жизни.

«Форум, прошедший в декабре 2021 года, показал, что наша молодежь действительно заинтересована в волонтерской деятельности, а участие во всероссийской акции как раз дает такую возможность», – сообщил руководитель РСО Московской области Павел Ковалев.

Во время мероприятия участников ждут семинары, тренинги и мастер-классы. Ребята познакомятся с историей акции «Снежный десант» и правилами ее проведения.

В этом году в ряды «Снежного десанта» войдут студенты средних и высших учебных заведений: ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», ГБПОУ МО «ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко», Подольский колледж, Павлово-Посадский техникум, Государственный социально-гуманитарный университет, Московский государственный областной университет и других.