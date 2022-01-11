РИАМО - 11 янв. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог урегулировать конфликт между бизнесменом и ресурсоснабжающей организацией, подконтрольной одному из муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Отмечается, что предприниматель обратился за защитой своих прав из-за систематических действий администрации одного из муниципалитетов, мешающих ведению его бизнеса.

Так, например, органом местного самоуправления в органы внутренних дел были направлены материалы, которые, по мнению администрации, указывали на совершение предпринимателем уголовно наказуемого деяния. Представленные муниципалитетом сведения послужили основанием для проведения в отношении бизнесмена неоднократных проверочных действий.

В августе 2021 года муниципальная администрация с нарушениями законодательства выдала ордер на проведение аварийных работ возле предприятия бизнесмена. Свои действия администрация мотивировала подготовкой сетей водоснабжения к отопительному сезону.

На основании ордера было осуществлено разрытие асфальтированной площадки, в результате которого каких-либо коммуникаций обнаружено не было. Разрытие площадки существенно осложнило подъезд к предприятию бизнесмена. Благоустройство было восстановлено лишь спустя месяц в результате вмешательства прокуратуры Московской области.

После инцидента бизнесмен обратился в ресурсоснабжающую организацию с просьбой осуществить технологическое присоединение к сетям холодного водоснабжения и канализации.

Однако выставленные организацией технические условия на присоединение содержали избыточные требования и явным образом свидетельствовали о намерении неправомерно осуществить развитие городских сетей за счет средств предприятия.

В результате действий ресурсоснабжающей организации стоимость подключения оказалась существенно завышенной. Бизнесмен вынужден был осуществлять водоснабжение путем подвоза воды и вывоза сточных вод на объект автотранспортом.

Оказавшись в безвыходном положении, бизнесмен обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области. Омбудсмен собрал совещание с участием всех сторон конфликта, а также министерства экологии и природопользования Московской области и областной прокуратуры.

По результатам совещания были выработаны решения, позволившие урегулировать сложившуюся ситуацию.

Ресурсоснабжающая организация выдала предпринимателю новые технические условия на подключение к сетям водоснабжения, стоимость такого присоединения снижена на треть относительно первоначальной.

Для осуществления водоснабжения объектов бизнесмену до окончания работ по технологическому присоединению предоставлены точки временного подключения к сетям водоснабжения.

По новым условиям, предоставленным бизнесмену, его предприятие получит точки временного подключения к водоснабжению до выполнения ресурсоснабжающей организацией основных работ.