РИАМО - 11 янв. Следственный отдел городского округа Солнечногорск арестовал 49-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого. По данным правоохранителей, преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, убийство было совершено мужчиной 8 января 2022 года в строительной бытовке, расположенной на ул. Первомайской в Солнечногорске. Во время ссоры обвиняемый нанес своему знакомому несколько ударов ножом в область груди. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч 1. статьи 105 УК РФ. В рамках расследования убийства ведется комплекс следственных действий по сбору доказательной базы.

Следователи и криминалисты провели осмотры места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для следствия, допросили очевидцев, провели очные ставки между обвиняемым и свидетелями, а также проверили показания на месте с участием обвиняемого. По дальнейшему расследованию дела назначен ряд экспертиз.