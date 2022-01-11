РИАМО - 11 янв. В период новогодних праздников в столице в сутки в среднем госпитализировали до 750 человек с коронавирусной инфекцией, при этом критического роста заболеваемости не было, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Праздничные дни в Москве прошли более-менее спокойно. Все службы работали в штатном режиме, в том числе и медицинские службы. Какого-то критического роста (заболеваемости коронавирусом - ред.) не наблюдалось», — сказал Собянин на заседании координационного совета РФ по борьбе с Covid-19.

Мэр столицы добавил, что среднее количество госпитализированных в сутки составило около 600-750 человек. По его словам, это невысокий уровень.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве уже много заразившихся «омикрон»-штаммом. При этом количество пациентов быстро нарастает.

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