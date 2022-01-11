РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. Заведующий кардиологическим отделением Мытищинской городской клинической больницы, главный внештатный специалист - кардиолог территориального объединения №1 Московской области Георгий Атаров рассказал о противопоказаниях для купания на Крещение, сообщается на сайте администрации горокруга.

Атаров отметил, что не рекомендуется окунаться в прорубь пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с бронхолегочными заболеваниями, с аритмией, гипертонией. Также нельзя окунаться в прорубь тем, кто недавно перенес инфаркт, пациентам с ожирением, хроническими заболеваниями мочеполовой системы, предрасположенным к воспалительным процессам.

«Омовение в ледяной воде может спровоцировать приступ или обострение хронических заболеваний», – уточнил Атаров.

Если нет опыта закаливания, но окунуться в прорубь хочется, то прежде чем купаться в ледяной воде рекомендуется измерить артериальное давление. Перед омовением снимать одежду стоит постепенно, начав с верхней, потом – обуви. Затем раздеться по пояс. И, лишь по истечению несколько минут, можно заходить в воду.