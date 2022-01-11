РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 янв. Жители Котельников смогут поучаствовать в крещенских купаниях 18 января на пруду в парке «Белая Дача», сообщает пресс-служба администрации города.

На месте будет оборудована купель с безопасными подходами и обогреваемыми раздевалками. Также организуют дежурство спасателей, медиков, сотрудников Росгвардии и экипажей ДПС. Будут работать и волонтеры.

После омовения жители смогут согреться чаем со сладостями. Начало в 22:00.