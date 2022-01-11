РИАМО - 11 янв. В России существуют риски очень интенсивного роста случаев заболевания коронавирусом. На это указывает ситуация с быстрым распространением в стране «омикрона», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Случаи «омикрона» зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь, конечно, это Москва, Московская область, Ростовская, Санкт-Петербург, Пермский край, Мурманская область, Ленинградская, Орловская, Оренбургская, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», - рассказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с Covid-19.
Она отметила, что уровень распространения «омикрона» в России подчеркивает существующие риски.
«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев, связанных с Covid-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации», - заявила Попова.
Она добавила, что такое развитие событий возможно в случае, если не будут соблюдаться все требования Роспортебнадзора.
«Борьба с инфекцией продолжается. Необходимо принимать все необходимые меры, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленным Роспотребнадзором показателям. Ежедневно должно проводится не менее 300 тестов на 100 тыс. человек», — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что руководителям регионов вместе с профильными ведомствами необходимо подготовиться к оказанию медпомощи в условиях новой волны заболеваемости, учесть все возможные риски.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Эксперты поделились с РИАМО прогнозами по распространению штамма «омикрон» в нашей стране.
Кому стоит привиться «Спутником М» в первую очередь и как штамм «дельта» коронавируса воздействует на младшее поколение, РИАМО рассказали врачи.
В Москве и Подмосковье частично ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Кто и в какой срок обязан привиться, читайте в материале РИАМО.
Чем однокомпонентная вакцина отличается от «Спутника V», какие у нее плюсы и минусы и где можно сделать прививку, читайте в материале РИАМО.
Главврач, хирург и почетный гражданин Московской области Юрий Райхман — о том, как победить ковид и почему врачи не оперируют родственников.
Оперштаб Москвы и глава столичного Роспотребнадзора рассказали РИАМО, как работодателям выполнить требование о вакцинации 60% сотрудников.
Чего боялись жители столицы накануне прививки от Covid‑19 и как они справились со своими переживаниями, читайте в материале РИАМО.
Как туристам оформить международный паспорт вакцинации в Домодедове, читайте в материале РИАМО.
Врач‑терапевт развеял некоторые популярные мифы о прививке от коронавируса.
Москвичи, которые сейчас находятся за границей, рассказали, какую вакцину выбирают и почему.
На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от Covid‑19. О принципах их работы, эффективности и возможных «побочках» – в материале РИАМО.
Подробнее о показаниях и противопоказаниях к прививкам, а также возможных «побочках» смотрите в инфографике РИАМО.
Все что нужно знать о вакцинации в подробной видеоинструкции
Сотрудница редакции выяснила, сформировались ли у нее антитела после двух прививок.
Сотрудница агентства рассказала, была ли у нее неприятная реакция после второй прививки.
Редактор РИАМО рассказывает о личном опыте вакцинации в московской поликлинике и побочных эффектах прививки.
Все этапы онлайн‑записи на прививку от Covid -19 в подробной видеоинструкции.
Где откроются выездные пункты вакцинации, кто может сделать в них прививку от коронавируса и что нужно взять с собой, читайте в материале РИАМО.
Как записаться на прививку от Covid‑19 в Москве и кто может пройти вакцинацию, читайте в материале РИАМО.
В чем основные отличия двух отечественных вакцин от COVID‑19 – читайте в материале РИАМО.
Как действует новая вакцина против COVID‑19, разбиралась обозреватель РИАМО.
Почему люди становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.
Кто может принять участие в исследовании вакцины от COVID‑19 и как проходит вакцинация, читайте в материале РИАМО.
Специалисты прокомментировали самые расхожие страхи о вакцинации против Covid‑19.
Подробнее о том, как работает вакцина от коронавируса «Спутник V», смотрите в инфографике РИАМО.
Что представляет из себя первая в мире российская вакцина против коронавируса, читайте в материале РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии