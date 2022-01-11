РИАМО - 11 янв. В России существуют риски очень интенсивного роста случаев заболевания коронавирусом. На это указывает ситуация с быстрым распространением в стране «омикрона», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Случаи «омикрона» зарегистрированы сегодня в 13 субъектах РФ, в первую очередь, конечно, это Москва, Московская область, Ростовская, Санкт-Петербург, Пермский край, Мурманская область, Ленинградская, Орловская, Оренбургская, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская, Нижегородская области», - рассказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с Covid-19.

Она отметила, что уровень распространения «омикрона» в России подчеркивает существующие риски.

«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному выявлению количества случаев, связанных с Covid-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации», - заявила Попова.

Она добавила, что такое развитие событий возможно в случае, если не будут соблюдаться все требования Роспортебнадзора.

«Борьба с инфекцией продолжается. Необходимо принимать все необходимые меры, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленным Роспотребнадзором показателям. Ежедневно должно проводится не менее 300 тестов на 100 тыс. человек», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что руководителям регионов вместе с профильными ведомствами необходимо подготовиться к оказанию медпомощи в условиях новой волны заболеваемости, учесть все возможные риски.

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