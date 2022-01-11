РИАМО - 11 янв. Возгорание произошло во вторник в пансионате для пожилых в подмосковном Пушкине. По данному факту назначена проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Во время проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Проверку будет проводить Пушкинская городская прокуратура.

На место ЧП выехал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области, пожар начался в 16:37. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади.

В тушении возгорания задействованы 9 единиц техники, 36 человек.

Видео пожара в пансионате для пожилых в Пушкине>>