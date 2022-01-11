РИАМО - 11 янв. Свыше половины жителей Европы заразятся штаммом коронавируса «омикрон». Масштабная волна заболевания пронесется там в течение шести-восьми недель, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, «омикрон» обладает более высокой заразностью, нежели другие штаммы коронавирусной инфекции.

Ожидается, что в ближайшие шесть-восемь недель более 50% европейского населения будет заражено «омикроном». Ранее антирекорд по числу зафиксированных заражений коронавирусом установили в США.

Избежать тяжелого протекания заболевания и опасных последствий от заражения коронавирусом поможет вакцинация. Бесплатно сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах.