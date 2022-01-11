РИАМО - 11 янв. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который занял высшее место в преступной иерархии. По версии следствия, обвиняемый с прозвищем «Циркач» занял положение «вора в законе», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

С 2011 года вплоть до задержания обвиняемый координировал деятельность преступных групп в Подмосковье, поддерживал связи между ними и иными лицами, которые занимают высшее положение в преступной иерархии, а также участвовал в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов. Ранее он уже был судим за совершение краж, вымогательства, незаконный оборот наркотиков и подделку документов.

Кроме того, «Циркач» занимался пропагандой криминальной субкультуры и поддерживал незаконную деятельность на территории Московской области, тем самым оказывая влияние на криминогенную обстановку в регионе.

Своевременная и качественная подача документов, которые подтверждают причастность обвиняемого к вменяемым ему преступлениям, компетентные органы Польши решили экстрадировать его в Россию в мае 2021 года.

Следователи допросили около 30 свидетелей, провели множество осмотров и иных следственных действий на территории различных регионов. Особую сложность расследование уголовного дела представляло в том, что почти все свидетели отбывали наказание в колониях или находились в СИЗО и опасались давать показания. В ближайшее время собранные материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.