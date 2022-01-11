РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 янв. Движение большегрузного транспорта в часы пик утром и вечером будет ограничено на съезде с Новорязанского на Дзержинское шоссе. Планируется также увеличить количество общественного транспорта до станций метро, сообщает пресс-служба городского округа Дзержинский.

Такие меры ввели в связи с транспортным коллапсом, который возник во вторник. Решение принято администрацией муниципалитета совместно с правительством Московской области, министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона и представителями ГИБДД.

Также на шоссе в ночь на 12 января ограничат транзит автотранспорта.

В настоящий момент прорабатывается вопрос об увеличении количества общественного транспорта до станций метро.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы наши жители не опаздывали на работу, а вечером могли скорее вернуться домой», — глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин.

С 5 января закрыт мост, пересекающий МКАД и соединяющий улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Вместе с ним закрыта часть съездов на МКАД и обратно. Это связано со строительством многоуровневой развязки.