РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В Подольске вручили свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий 9 молодым семьям, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации округа во вторник торжественно вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства 9 молодым семьям. Все они являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище». Она действует с 2007 года, за время ее существования свыше 150 молодых семей округа уже реализовали свидетельства и улучшили свои жилищные условия.

«Городской округ Подольск - одно из первых муниципальных образований, которые включились в реализацию данной программы. И сегодня в очередной раз с большим удовольствием мы вручаем сертификаты на улучшение жилищных условий. Существует много различных мер государственной и муниципальной поддержки, но самое основное — это жилье. Оно должно быть удобное и комфортное. Хочу пожелать всем вам добра, теплого очага, смеха. Отмечу, что мы всегда рады оказывать нашим молодым семьям любую поддержку», — сказала замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

Она добавила, что средства на улучшение жилищных условий выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.