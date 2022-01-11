РИАМО - 11 янв. В подмосковном Лотошине по президентской программе планируют капитально отремонтировать школу. Кроме того, в округе планируют провести газ в 36 населенных пунктов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Об этом губернатору Подмосковья доложила глава Лотошина Екатерина Долгасова. Она рассказала, что в округе больше нет второй смены в школах. К 1 сентября закончат капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №1, которая была включена в президентскую программу. В рейтинге министерства образования области школа поднялась на 330 мест за год. Сейчас она занимает 29 место по качеству образования в регионе.

«Очень важно, чтобы школа работала полный цикл, поэтому максимально привлекайте преподавателей, чтобы детям было интересно заниматься и до 14 часов, и после», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что еще одной важной темой является президентская программа социальной газификации.

«Мы должны ее завершить в этом году. Прошу вас вместе с «Мособлгазом» внимательно вести эту работу, разъяснять жителям, когда и какой населенный пункт будет газифицирован, чтобы никто не оставался в неведении или не было недопонимания», — подчеркнул губернатор.