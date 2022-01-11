РИАМО - 11 янв. Театральный каток в подмосковных Химках стал площадкой для съемок рекламного ролика с участием заслуженного мастера спорта РФ, двукратной чемпионки мира и Европы, победительницы Гран-при Евгении Медведевой, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Комфортная площадка для катания на коньках пользуется популярностью и у местных жителей, и у гостей региона, и у медийных личностей.

«Губернатор ставит перед нами задачу развивать среду так, чтобы в каждом городе по несколько пространств, парков, где ты можешь гулять, отдыхать безопасно, комфортно. Для нас со своей стороны важно не только благоустроить, но и сделать их интересными, востребованными и насытить сервисами», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он отметил, что для жителей Подмосковья катание на коньках – одно из любимых зимних развлечений. На территории региона сейчас работает свыше 700 катков. Их можно найти на площадях, в скверах, парках и дворах.

Для съемок рекламы с участием Медведевой команда «Зеленого каркаса» Химок создала все необходимые условия. Год назад на этих же территориях – в Юбилейном сквере и на Театральном катке – снимали эпизоды сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко. Продюсеры отметили интересную локацию.

«Это не первая звезда на Театральном катке, что еще раз подчеркивает высочайшую популярность нашей ледовой площадки в столичном регионе. Всегда ждем в гости звезд и спортсменов!», – рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов.