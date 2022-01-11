РИАМО - 11 янв. С 31 декабря по 9 января поездки в столичных автобусах и электробусах совершили свыше 10 млн человек, сообщил РИАМО гендиректор «Мосгортранса» Николай Асаул.

«Мосгортранс» обеспечивал бесперебойную работу наземного пассажирского городского транспорта все новогодние праздники. На маршрутах ежедневно работали 6,5 тыс. водителей и более чем 4 тыс. автобусов и электробусов», — сказал Асаул.

Он добавил, что, по сравнению с предыдущими новогодними праздниками, наземным транспортом на минувших каникулах воспользовалось на 1,6 млн человек больше.

«Новогодние праздники — особенное время, когда люди едут поздравлять родных и близких. Наша задача — обеспечить пассажиров безопасным и комфортным транспортом», — добавил Асаул.

Самыми популярными стали маршруты м16, 637, т73, м1 и м2. Они проходят от станции метро «Озерная» до станции метро «Октябрьская», от 6-го микрорайона Бибирева до ВДНХ и от станции метро «Парк Победы» до станции метро «Владыкино» через центр города.