РИАМО - 11 янв. Подмосковные спасатели выявили опасную толщину льда на 9 водоемах региона в ходе рейда 10 января, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В рамках мероприятия работники дежурных смен измерили толщину льда водных объектов, а также провели разъяснительные беседы с рыболовами, напомнив им о правилах поведения на водоемах в зимний период.

По словам главы региональной противопожарно-спасательной службы Подмосковья Геннадия Пестова, толщина льда водных объектов региона находится в пределах от 0 до 35 см. Посещать водоемы, на которых ледовое покрытие не достигло необходимой прочности и безопасной толщины, опасно для жизни.

«К таким водоемам относятся Москва-река в Можайском городском округе, в Коломне и Бронницах, реки Яуза в Мытищах, Вохонка в Павловском Посаде. Небезопасен выход на лед Оки в Озерах, Волги в Дубне, Ольховки в Раменском и реки Сестры в Талдомском городском округе», – рассказал Пестов.

Он добавил, что ледовое покрытие некоторых водоемов остается ненадежным даже при достижении нужного уровня толщины. Это связано с тем, что прочность льда зависит также от его структуры и температуры окружающей среды.

Так, в период колебания температур воздуха лед может расширяться и сжиматься. При резком похолодании некоторые участки ледового покрытия могут трескаться, в таких местах вероятность провалиться под лед наиболее велика.

«В ходе профилактических рейдов спасатели напомнили рыбакам о признаках хрупкого льда, о способах самоспасения и рекомендовали не пренебрегать мерами безопасности, чтобы любимое хобби не обернулось трагедией», – подчеркнул Пестов.