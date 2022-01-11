РИАМО - 11 янв. В Москве зафиксировано существенное число случаев заражения «омикроном». В ближайшие дни рост заболеваемости продолжится, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы смотрим, что происходит в других государствах, больших городах. Мы там наблюдаем взрывной рост на фоне нового штамма «омикрон». В Москве, к сожалению, мы видим значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон» и этот процент быстро нарастает», — сказал Собянин на заседании координационного совета РФ по борьбе с COVID-19.

Он заявил, что в ближайшие 7-10 дней в столице будет наблюдаться значительный рост заболеваемости.

«Волне возможно, что мы столкнемся с более худшей ситуацией, чем в предыдущие волны», — подчеркнул Собянин.

По его словам, существование таких перспектив вынуждает усилить контроль за исполнением требований Роспотребнадзора и мобилизовать дополнительный коечный фонд.

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