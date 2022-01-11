РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Строители приступили к заливке фундамента учебной пристройки к средней общеобразовательной школе №15 на улице Успенской в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте 20 человек и 6 единиц техники. Строители начали заливку фундамента, также продолжается вывоз грунта. Работы ведутся в графике», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Блок начальной школы будет разделен на 2 основные группы помещений – учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут классы, игровые, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня. К общешкольной группе отнесены актовый и спортивный залы, библиотека с медиатекой, медпункт, столовая. Новый корпус будет рассчитан на 300 учащихся.

На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, установят детские игровые и спортивные площадки. Планируется обустроить зоны отдыха, а также места для общешкольных мероприятий.

Новый корпус будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Строительство школьного корпуса ведется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.