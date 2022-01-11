РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 янв. Молодая семья из городского округа Дзержинский получила свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2022 году семья Брилевых стала единственным участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище».

Глава городского округа Сергей Будкин поздравил семью и пожелал скорее найти и обустроить собственное жилье.