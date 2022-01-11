РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. Традиционный турнир по футболу «Мытищинская зима» стартует 22 января, в нем примут участие команды из Мытищ, Королева и Ивантеевки, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В рамках подготовки к предстоящему сезону в зимний период подмосковные команды не теряют времени и набирают игровую практику. Стадион «Строитель» традиционно приглашает зрителей на турнир «Мытищинская зима».

В роли хозяев поля выступит местный «Олимпик». Конкуренцию ему составят ивантеевский «Легион» и сразу 2 команды из Королева – «Чайка» и «Металлист».

Матчи будут проходить на стадионе «Строитель» по субботам с 22 января по 26 февраля. Начало игр: 11:00 и 13:00. Адрес: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30А.