РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. Жители городского округа Мытищи с 15 января могут сдать новогодние ели на переработку на 2 площадках, сообщается на сайте администрации горокруга.

Интерактивная карта площадок в Московской области, оборудованных для проведения ежегодной экоакции «Подари вторую жизнь своей елке!», опубликована на официальном портале правительства и губернатора Подмосковья.

Акция стартует 15 января и продлится до 15 февраля. В Мытищах будет работать 2 площадки – на территории ЦПКиО рядом со входом в парк у дома 1 корп. 2 по ул. Шараповской и напротив дома 48 корп. 4 по Олимпийскому проспекту.

Всего на территории Подмосковья будут работать 215 пунктов, куда жители могут привезти ели и сосны, которые украшали их дома в новогодние и рождественские праздники. Все собранные деревья отправят на вторичную переработку. Древесина превратится в щепу в специальных дробилках и может быть использована для производства почвогрунтов, фанеры, а также в качестве биофильтров при дегазации закрытых мусорных полигонов.

Экоакция будет проходить в области в четвертый раз. С 2019 года было собрано порядка 90 тыс. новогодних деревьев, что примерно соответствует объему хвойных растений, произрастающих на 25 га леса.

Посмотреть карту площадок в Московской области можно по ссылке.