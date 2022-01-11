РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Заместитель главы администрации Балашихи Евгения Сирота в муниципальном Центре управления регионом вручила сертификаты на приобретение жилья 8 молодым семьям городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Улучшить условия проживания жителям помогает муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая реализуется в рамках государственной программы «Жилище».

По словам начальника управления по жилищным вопросам администрации округа Ирины Негановой, в 2020 году в Балашихе обладателями сертификатов стали 3 семьи, в 2021 — 5. В 2022 году участниками программы стали 8 молодых семей. На эти цели выделили около 14 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

«Прежде чем получить сертификат, семья должна пройти 4 обязательных этапа: подтвердить свою нуждаемость в жилье, подтвердить наличие своих доходов, подать заявление, получить свидетельство. Сумма складывается из количества членов семьи. В течение 7 месяцев семья должна определиться с покупкой жилья для получения выплаты», — сказала Неганова.

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» средства для покупки квартиры или строительства дома в Московской области выделяются супругам в возрасте до 35 лет, один из которых зарегистрирован на территории Балашихи. Обеспеченность общей площадью должна быть не более 9 кв. м на каждого члена молодой семьи, а уровень дохода — позволять получить кредит. В таком случае государство оплатит 35% от расчетной стоимости жилого помещения.

Одними из тех, кто сможет воспользоваться финансовой поддержкой государства, стала семья Федоровых. Андрей и Оксана воспитывают троих детей. Старшей дочери Лизе 6 лет, сыну Роме 3 года, младшей Софье 1 год и 3 месяца. Они рассказали, что знали об этой программе, но не решались обращаться. После их проконсультировали в администрации. Собирали документы, готовились к этому дню, и он наконец настал.

«Мы очень рады! Теперь наша многодетная семья сможет приобрести жилье побольше, или дом, или трехкомнатную квартиру. Мы добавим к сертификату накопления и возьмем ипотеку. Сейчас мы живем в съемной квартире на Леоновском шоссе», — отметила Оксана Федорова.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» принята с целью повышения доступности жилья для населения и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания в Московской области.