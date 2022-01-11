РИАМО - 11 янв. В Люберцах на 21-м км Новорязанского шоссе в сторону Москвы временно закроют съезд на Дзержинское шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Заезд на Дзержинское шоссе будет возможен через МКАД.

Минтранс Подмосковья просит водителей заранее учитывать информацию при планировании поездок.

За 2021 год в Подмосковье было разрешено более 40 тыс. вопросов по темам дорог и транспорта, обращения по которым были получены региональными властями от жителей в социальных сетях

В перечень вопросов вошли ремонты дорожных ям, меры по ликвидации пробок и помощь в оптимизации работы общественного транспорта.