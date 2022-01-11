РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Ряд домов в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска остался без тепла и горячей воды из-за аварии на водопроводе, сообщается в официальном Telegram-канале администрации горокруга.

В домах 23/1, 23/2, 23/3, 25 на Красногорском бульваре, доме 7 на ул. Титова, домах 1/1, 1/2, 1/3 на ул. Спасской, в детском саду №46 и магазине «Магнит» отсутсвует теплоснабжение и горячее водоснабжение в связи с прорывом водопровода.

На теплотрассе работает аварийная бригада котельной ГТС №2.