РИАМО - 11 янв. В Лотошине в 2022 году планируют привлечь в 2,5 раза больше инвестиций. Кроме того, планируется продолжить благоустройство центра города, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила глава Лотошина Екатерина Долгасова.

«По результатам последней переписи Лотошино выросло на 75% - сейчас у вас живет около 30 тысяч жителей. Расскажите, какая нужна наша помощь, в каких направлениях. Я обязательно к вам приеду, посмотрю, как идет благоустройство. И, конечно же, очень важно обратить внимание на все, что связано с образованием, здравоохранением. Активно включайтесь в госпрограммы, мы будем вас поддерживать», — сказал Воробьев.

В 2021 году в Лотошино привлекли 230 млн рублей инвестиций. В этом году планируют привлечь 620 млн рублей. В округе возрождают рыбокомбинат, создают комплекс для круглогодичного выращивания цветов – там высадили уже 30 тыс. пионов и георгинов. Еще одним крупным проектом является предприятие по переработке зерна в деревне Введенское. Все это позволит создать 250 рабочих мест в 2022 году.

Кроме того, в округе большие планы по благоустройству. В прошлом году была обновлена центральная часть города, там появилась пешеходная зона. Была создана Аллея русской литературы. В этом году начинается обустройство набережной пруда «Красный ручей».

«Это дополнительно привлекает и жителей, и туристов. Благоустройство - элемент комфортной жизни. Безусловно, будем дальше его продолжать», – отметила Долгасова.