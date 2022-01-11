РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 янв. Полицейские Щелкова задержали 18-летнюю местную жительницу по подозрению в совершении мошенничества, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 19-летнего жителя Мытищ о том, что возле дома на ул. Институтской неизвестная под предлогом звонка попросила его мобильный телефон, после чего убежала, похитив устройство. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 18-летняя местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».