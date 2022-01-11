РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Коммунальные и дорожные службы Балашихи продолжают работать в усиленном режиме, они убирают проезжие части и чистят тротуары после снегопада, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник на дороги вышли 14 крупногабаритных машин, на тротуарах работает 28 мобильных единиц спецтехники, в ручной уборке задействованы 95 дорожников, которые обрабатывают проезжие части песко-соляными смесями.

Во дворах и на прилегающей к ним территории борются с последствиями непогоды 918 дворников и 68 единиц малой техники.

Водителям настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию, возможны заносы и гололед. Нельзя совершать резких маневров и парковаться на проезжей части. Также автомобилистов просят пропускать спецтехнику.