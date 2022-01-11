РИАМО - 11 янв. Пока предпосылок для снижения цен на продовольственные товары нет, однако в 2022 году цены на продовольствие не будут расти так стремительно, как в 2021 году, сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Цены на продовольствие в мире выросли в прошлом году на 28%. Федяков считает, что этот рост был максимальным.

«Сейчас можно с относительной уверенностью говорить, что пик инфляции, скорее всего, пройден. В конце 2021 года, когда мы получили ускоренный рост цен, это был максимальный рост, по крайней мере за обозримое будущее», — сказал Федяков в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что, вероятнее всего, диапазон роста цен будет близок к уровню 4-5%, но не выше прошлогоднего уровня.

«Производители, поставщики адаптируются к текущей экономической ситуации, находят решение проблем, которых в 2021 году не ожидали и соответственно не могли оперативно отреагировать», — отметил Федяков.