РИАМО - 11 янв. Свыше 1,4 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в 2021 году. У 54% граждан были выявлены заболевания, требующие врачебного наблюдения или оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Согласно данным диспансеризации и профосмотров, 31% участников были признаны практически здоровыми, 15% участников имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а у 54% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

«В минувшем году у прошедших диспансеризацию и профосмотры впервые выявили более 91 тыс. заболеваний – это те болезни, о которых пациенты не знали. В том числе более 2,3 тыс. случаев онкологии. Все они были направлены на лечение», - сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в большинстве случаев эффективность лечения заболеваний зависит от их своевременной диагностики, а регулярные медицинские обследования позволяют вовремя распознать проблему.

Пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Подмосковье можно в будние дни, в том числе в вечернее время, а также по субботам. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС или записаться по телефону 122.