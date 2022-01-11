РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. В городском округе Мытищи подвели итоги схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта в п. Нагорное, прошедшего по инициативе главы округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В п. Нагорное проживают 194 жителя, обладающих избирательным правом. На сходах граждан 18 декабря, 20 декабря, 21 декабря 2021 года присутствовало 98 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории п. Нагорное и обладающих избирательным правом.

В соответствии с положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденным решением совета депутатов Мытищ от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Котовой Натальи. Результаты голосования: «За» - 98, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Путем открытого голосования решили выдвинуть кандидатуру старосты Котовой в п. Нагорное.