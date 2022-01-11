РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 9 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 377 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

855 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 653 071 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 558 человек. Выздоровели и выписались 603 057 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.