РИАМО - 11 янв. Петр Кравченко назначен на должность директора Московского академического театра сатиры, об этом сообщается на официальном сайте театра.

Нового директора сотрудникам театра во вторник представила Наталья Дрожникова – начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры Москвы. Она пожелала ему плодотворной работы на новой должности.

Кравченко стал директоров театра, сменив на этом посту Мамеда Агаева, покинувшего должность по собственному желанию в конце декабря минувшего года. Агаев проработал в Московском театре сатиры почти 30 лет.

До занятия должности директора театр Кравченко занимался организацией гастролей множества известных театральных и музыкальных коллективов.