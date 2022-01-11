РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на вторник толщина льда на Канале им. Москвы Икшинского водохранилища в районе деревни Большая Черная составляет 25 см. На реке Клязьме в деревне Новосельцево – 25 см. На реке Яузе в Мытищах в микрорайоне Дружба, Ярославское шоссе – по краям толщина льда составляет 3 см, посередине льда нет.

На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово и деревни Сорокино толщина льда составляет 25 см.