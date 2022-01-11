РИАМО - 11 янв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова экс-министра иностранных дел Польши, евродепутата Радослава Сикорского, который обещал «врезать по яйцам» России. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее Сикорский обрушился с критикой в отношении РФ после слов главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Министр заявил, что Москва не останется безразличной к тому, что в НАТО замахнулись на «порог нашего дома».

Сикорский в своем посте в соцсетях пригрозил России, что если она «полезет», то «получит по яйцам». Захарова в свою очередь указала на ошибку в словах поляка.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — сказала Захарова.