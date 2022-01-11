РИАМО - 11 янв. На 165-м км ЦКАД на внешней полосе в Раменском округе, по направлению из Домодедова в сторону Ногинска столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Информация о пострадавших уточняется.

Водителей региона просят учитывать информацию при планировании поездок. По возможности рекомендуется выбирать пути объезда.

В последние несколько суток в Московской области зафиксированы обильные снегопады, также в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пешеходов региона соблюдать особую осторожность на дорогах в неблагоприятных погодных условиях.