РИАМО - 11 янв. Жители столицы 50 тысяч раз продлили сроки хранения библиотечных книг с помощью сервиса на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о сервисе «Библиотеки Москвы». С его помощью можно найти интересующую книгу и отслеживать новые поступления в библиотеки. Еще книголюбы могут знакомиться с тематическими подборками литературы и пользоваться электронным читательским билетом.

Единый читательский билет можно оформить также в этом сервисе. Он помогает брать книги во всех библиотеках города. Продлевать книги можно без дополнительного обращения в библиотеку.

Найти нужное издание можно по названию, серии, автору. Выбрав библиотеку, пользователю надо ввести номер единого читательского билета, а затем нажать на кнопку «Забронировать».